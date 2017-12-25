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شرطة عسير تفك غموض جريمتي قتل خلال ١٢ ساعة

شرطة عسير تفك غموض جريمتي قتل خلال ١٢ ساعة
http://almnatiq.net/?p=514853

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة عسير أنه وبإشراف ومتابعة شخصية مدير الشرطة اللواء صالح سليمان القرزعي تم فك غموض جريمتي قتل خلال ١٢ ساعة الماضية؛ حيث ورد بلاغ لمركز شرطة شرق ابها في تمام الثانية من صباح يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٤/٥ مفاده وجود شخص ملقى على الأرض إثر تعرضه لااصابات مختلفة؛ وفور تلقي البلاغ تم الانتقال لموقع الحادث  واتضح بأن المصاب مقيم في العقد السادس من العمر قد تعرض للدهس مما ادى لوفاته رحمه الله ،  وأسفرت المتابعة الأمنية بفضل الله عن ضبط المتهمين في القضيه وهم شباب- سعوديي الجنسية – جميعهم في العقد الثاني من العمر ، كما تم ضبط المركبة المستخدمه في الجريمة
وتم ايقاف الجناة، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقه  لإكمال الاجراءات النظامية
فيما ورد بلاغ لمركز شرطة  المضة في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٤/٥
بوجود شخص متوفى
وفور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفق المختصين ووجد شخص في العقد الرابع من العمر قد فارق الحياه (رحمه الله) اثر تعرضه لإصابات مختلفة في الرأس
وقد أسفرت المتابعة الأمنية لهذه الجريمة من القبض على المتهم شخص سعودي في العقد الرابع من العمر كما تم ضبط المركبة والاداة المستخدمة في الجريمة .
وتم إيقاف المتهم  لإكمال الاجراءات النظامية

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