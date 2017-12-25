العياد : افتتاح وحدات ضمانية جديدة في تربة – جبة – العظيم – ومركز خدمة العملاء الشامل بمدينة حائل

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل حفظه الله بتلمس احتياجات المواطنين ولتقديم الخدمات لهم وللتسهيل عليهم في مقر اقامتهم في ظل دعم الحكومة الرشيدة وبدعم من معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية د. علي بن ناصر الغفيص كشف مدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل الاستاذ فريح بن محمد العياد عن افتتاح الوحدات الضمانية في تربة – جبة – العظيم – استكمالاً لماجاء في المرحلة الاولى من العام الماضي ، ودعم جميع الوحدات هذاالعام باقسام نسائية وأكد العياد أن ذلك بهدف التيسير على المواطنين والمواطنات من ابناء المنطقة وتخفيف عناء السفر للوصول للمكاتب الرئيسية بحائل.

كما نوه العياد أنه في مرحلة المشاريع النموذجية الحديثة في يناير ٢٠١٨م سيتم افتتاح مركز خدمة العملاء الشامل لقطاع التنمية ( رعاية – ضمان – تنمية ) بواقع مركز رجالي وآخر نسائي للتسهيل على المواطنين والمواطنات، مقدماً العياد شكره لسمو أمير منطقة حائل الداعم والموجه الأول ولمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ولجميع الزملاء والزميلات فريق العمل من منسوبي الفرع.