أكد على أن تقدم خدماتها الصحية التطوعية في المنطقة.. أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “عناية”

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بمقر الإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى «عناية» الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السويلم ومدير عام الجمعية الدكتور سلمان المطيري ، يرافقهما مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة عبدالله بن ولمان العازمي .

وفي بداية الاستقبال استمع سموه إلى شرح عن الجمعية التي تقدم خدماتها للمحتاجين من المرضى وذويهم , وتدعم المؤسسات الصحية بما يلبي احتياجات المرضى وتنمي روح التطوع في العمل الصحي .

واطلع سمو أمير منطقة الحدود الشمالية على الإسهامات التي تقوم بها الجمعية من علاج وتوعية وتثقيف للمجتمع وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجال الصحي ، مشيداً سموه بالجهود التي تبذلها الجمعية لخدمة المجتمع ، مؤكدا سموه دعمه المادي والمعنوي لعمل الجمعية في المنطقة .

وأشار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان إلى أهمية ان تساهم ” عناية ” في تقديم خدمات صحية تطوعية في المجالات العلاجية والوقائية والتأهيلية وتعزيز الخدمات الصحية التطوعية بالمؤسسات الصحية والمشاركة المجتمعية في برامج التوعية وتعزيز الصحة والأبحاث العلمية وتوفير المشورة الطبية لراسمي السياسات الصحية في مجال العمل الصحي التطوعي وتقديم خدمة العلاج مجاناً ، لافتا سموه إلى ” ضرورة تقديم برنامج مكافحة العمي في المنطقة وذلك لوجود أكثر من 7000 مريض في الشبكية لأكثر من سبب ومن أهمها تأثيرات مرض السكري ، داعيا سموه جميع رجال الأعمال لدعم أعمال الجمعية من خلال تأسيس صندوق مالي يستهدف دعم برامج الجمعية وأنشطتها ، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح .

وأعرب الدكتور السويلم عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على استقباله وحفاوته ودعمه لعمل الجمعية في المنطقة .