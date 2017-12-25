احدث الأخبار

أمر ملكي بترقية (43) قاضياً في ديوان المظالم
أبرز المواد
 الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يفتتح مركز الأورام الجامعي بمستشفى الملك خالد الجامعي
أبرز المواد
 أكد على أن تقدم خدماتها الصحية التطوعية في المنطقة.. أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية “عناية”
منطقة الحدود الشمالية
 شدّد على صون الوحدة .. أمير نجران لمنسوبي الدعوة والإرشاد: ابتلينا بجماعات تدعي نصرة الإسلام وهي تشوّه الدين وتغدر بنا في المساجد
أبرز المواد
 العياد : افتتاح وحدات ضمانية جديدة في تربة – جبة – العظيم – ومركز خدمة العملاء الشامل بمدينة حائل
منطقة حائل
 شرطة عسير تفك غموض جريمتي قتل خلال ١٢ ساعة
أبرز المواد
 وزير العدل يطلع على مشروعي “ناجز” و”استئناف بلا ورق” لتسريع الفصل في القضايا وإنجاز الإجراءات
أبرز المواد
 بمحاضرة بغرفة القصيم .. الامتياز التجاري أسرع سياسات التوسع الاقتصادي ونقل المعرفة
منطقة القصيم
 وزير التعليم يصدر قرارا بإنشاء مركز الوعي الفكري في وزارة التعليم
أبرز المواد
 إدارة الرقابة الصحية ببلدية الخرج تغرم عدد من المخابز بالحد الأعلى
أبرز المواد
 المملكة تدين وتستنكر بشدة التفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول
أبرز المواد
عاجل

الحصيني : “حسب المعطيات الجوية فرصة سقوط ثلوج على الرياض ضعيفة جداً”

أمر ملكي بترقية (43) قاضياً في ديوان المظالم

أمر ملكي بترقية (43) قاضياً في ديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=514877

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – أمراً ملكياً كريماً بترقية (43) قاضياً في ديوان المظالم.
صرح بذلك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، مبيناً أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية عددٍ من القضاة على مختلف الدرجات القضائية في دعمٍ كريمٍ سامٍ لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته .
وأضاف معاليه أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب) وترقية قاضٍ من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) وترقية (18) قاضياً من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) كما تضمن الأمر الكريم أيضاً ترقية (18) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج).
وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم وماسبقه من أوامر كريمة في هذا الشأن تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -أيده الله – على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفياً تعيينا وترقيةً وأن هذا المساندة الكريمة لها تبعته الايجابية بإذن الله في مزيد من البذل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى السامية.
واختتم الدكتور اليوسف تصريحه سائلاً المولى الكريم أن يبارك في المساعي الكريمة لخادم الحرمين الشريفين ودعمه المستمر للعدالة ومنسوبيها وأن يوفقه – أيده الله – وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى كل خير وسؤدد ورشاد ونصر .

روابط ذات صلة

الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات

الشورى يطالب هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات

طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين ، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر ...
أمير منطقة الرياض يفتتح مركز الأورام الجامعي بمستشفى الملك خالد الجامعي

أمير منطقة الرياض يفتتح مركز الأورام الجامعي بمستشفى الملك خالد الجامعي

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ، مركز الأورام الجامعي في مستشفى الملك خالد الجامعي بالمدينة الطبية ...
شدّد على صون الوحدة .. أمير نجران لمنسوبي الدعوة والإرشاد: ابتلينا بجماعات تدعي نصرة الإسلام وهي تشوّه الدين وتغدر بنا في المساجد

شدّد على صون الوحدة .. أمير نجران لمنسوبي الدعوة والإرشاد: ابتلينا بجماعات تدعي نصرة الإسلام وهي تشوّه الدين وتغدر بنا في المساجد

نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما تقدمه القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من أعمال جليلة وعظيمة في ...

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*