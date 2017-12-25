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أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي في عامها 30

أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي في عامها 30
http://almnatiq.net/?p=514880

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بهذه الجائزة في مهرجانها الثلاثين وأسماء الفائزين بجائزة البحث العلمي والابتكار احد فرعي الجائزة.

اعلن ذلك أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان , وفيما يلي الأسماء: ـ 

 

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