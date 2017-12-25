أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي في عامها 30

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بهذه الجائزة في مهرجانها الثلاثين وأسماء الفائزين بجائزة البحث العلمي والابتكار احد فرعي الجائزة.
اعلن ذلك أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان , وفيما يلي الأسماء: ـ
البحث العلمي ونشاط الطلاب والطالبات مرحلة ثانوية بنات مرحلة ثانوية طلاب_1 مرحلة جامعية بنات_2 مرحلة جامعية طلاب فقط مرحلة متوسطة بنات_3 مرحلة متوسطة طلاب_4
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