أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي في عامها 30

اعتماد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي، أسماء الطلاب والطالبات الفائزين بهذه الجائزة في مهرجانها الثلاثين وأسماء الفائزين بجائزة البحث العلمي والابتكار احد فرعي الجائزة.