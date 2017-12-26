“كبار العلماء”: قتل الجيراني يكشف خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم

نددت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بما أقدم عليه الإرهابيون بحق قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف محمد الجيراني، الذي وجد جثمانه مدفوناً في أحد أوكار الإرهابيين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وشددت في بيان لها، اليوم الاثنين، على أنها جريمة مدانة بأشد العبارات، وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم، ويد العدالة والأمن بإذن الله ستطالهم وتوقع الحكم الشرعي بهم الذي يستأصل شرهم.

وأضافت أن شعب المملكة يقف صفًا واحدًا خلف قيادته ومع رجال أمنه وجنوده تجاه كل من يتعرض لمواطنيه بسوء.