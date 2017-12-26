للرجال .. وظائف إدارية وفنية في نادي ضباط قوى الأمن

أعلن نادي ضباط قوى الأمن عن توفر وظائف (مهنية وإدارية وفنية) بالمسميات التالية:

– منظف أواني

– مقدم طعام

– مشرف نظافة

– مشرف مطعم

– مساعد مدير أغذية

– مساعد طباخ

– مساعد شيف

– مدير أغذية ومشروبات

– فني حاسب آلي

– فني صيانة مسابح

– مشرف تنظيف أواني

– محاسب زبائن

– كابتن

– طباخ عربي

– طباخ

– سكرتير

– سائق

– خباز

– حلواني

– جزار

– فني أجهزة إنذار حريق

– مدرب لياقة بدنية

– عامل تنظيف مباني عامة

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع شهادات الخبرة (إن وجدت) إلى البريد الإلكتروني: hr-career@oc-moi.gov.sa مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 1439/4/19هـ.

