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للرجال .. وظائف إدارية وفنية في نادي ضباط قوى الأمن

للرجال .. وظائف إدارية وفنية في نادي ضباط قوى الأمن
http://almnatiq.net/?p=515144

أعلن نادي ضباط قوى الأمن عن توفر وظائف (مهنية وإدارية وفنية) بالمسميات التالية:

– منظف أواني
– مقدم طعام
– مشرف نظافة
– مشرف مطعم
– مساعد مدير أغذية
– مساعد طباخ
– مساعد شيف
– مدير أغذية ومشروبات
– فني حاسب آلي
– فني صيانة مسابح
– مشرف تنظيف أواني
– محاسب زبائن
– كابتن
– طباخ عربي
– طباخ
– سكرتير
– سائق
– خباز
– حلواني
– جزار
– فني أجهزة إنذار حريق
– مدرب لياقة بدنية
– عامل تنظيف مباني عامة

وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق إرسال السيرة الذاتية مع شهادات الخبرة (إن وجدت) إلى البريد الإلكتروني: hr-career@oc-moi.gov.sa مع تحديد مسمى الوظيفة المطلوبة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 1439/4/19هـ.

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