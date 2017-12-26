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سجل إيراني أسود في دعم الإرهاب.. التحريض مستمر وهذا أحدث دليل

سجل إيراني أسود في دعم الإرهاب.. التحريض مستمر وهذا أحدث دليل
http://almnatiq.net/?p=515148

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، أن إعلامي إيراني مقرب من المرشد الأعلى للثورة الايرانية ودوائر صنع القرار في إيران قد حرض ميليشيات الحوثي على استهداف ناقلات النفط التابعة لدول التحالف العربي.

وكشف قطان، أن رئيس تحرير صحيفة “كيهان” الإيرانية “حسين شريعتمداري” المقرب من المرشد الإيراني، اقترح على ميليشيات الحوثي استهداف ناقلات النفط التابعة للتحالف، خاصة المملكة في خليج عدن.

وأوضح أن وكالة “تسنيم” الإيرانية نقلت تصريحات “شريعتمداري” يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، والتي نوّه خلالها إلى ضرورة أن تستهدف عصابات الحوثي الإيرانية لناقلات النفط السعودية في خليج عدن والبحر الاحمر، بل واعتبر أن هذا “أقل ثمن يجب أن يدفعه السعوديون” ـ على حد قوله ـ.

وقال السفير قطان وفقا لـ”عكاظ”: “هذه التصريحات هي امتداد لسجل إيران الأسود في دعم الإرهاب، وتؤكد أن النظام الإيراني منهمك وبكل أجنحته في تصدير الإرهاب وإشعال الحروب والطائفية في كل دول المنطقة”.

وأضاف: “هذا النظام لا يستطيع أن يمرر يوماً واحداً بدون تصدير الإرهاب والتطرف والتآمر على دول المنطقة”.

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