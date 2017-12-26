معالي وزير الشئون البلدية والقروية يشكر امين منطقة حائل ومنسوبي الأمانة

قدم معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ شكره لسعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس ومنسوبي الأمانة على جهودهم الحثيثة في تطوير وتحسين مستوى الخدمات البلدية في المنطقة وتعاونهم المثمر مع المجلس البلدي لخدمة الوطن والمواطنين.