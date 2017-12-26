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معالي وزير الشئون البلدية والقروية يشكر امين منطقة حائل ومنسوبي الأمانة

معالي وزير الشئون البلدية والقروية يشكر امين منطقة حائل ومنسوبي الأمانة
http://almnatiq.net/?p=515436

قدم معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ شكره لسعادة أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس ومنسوبي الأمانة على جهودهم الحثيثة في تطوير وتحسين مستوى الخدمات البلدية في المنطقة وتعاونهم المثمر مع المجلس البلدي لخدمة الوطن والمواطنين.

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