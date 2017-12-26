وافق عليها الأمير خالد الفيصل ضمن مبادرات برنامج “كيف نكون قدوة” ضمن ملتقى مكة الثقافي 1439.. العبدلي يدشن مبادرة “نحو مسجدٍ فاعل”

دشن الشيخ علي بن سالم العبدلي مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة مبادرة الفرع في برنامج (كيف نكون قدوة ) ضمن ملتقى مكة الثقافي لعام 1439 هـوالتي وافق عليها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ودعمها معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري .وتهدف المبادرة الى:1. توسيع رسالة المسجد وتحقيق دوره الاجتماعي والأمني و الوطني2. تحقيق التعاون بين أفراد الحي: (الإمام، عمدة الحي، جماعة المسجد، الجهات الأمنية)3. تفعيل دور المواطن اجتماعيًّا وأمنيًّا وفكريًّا وتنمويًّا.4. إبراز دور المسجد في تعزيز القيم الوطنية .وتتركز فعاليات المبادرة في :1- إقامة عدد ست دورات في محافظات المنطقة يحضرها أكثر من 300 إمامًا بعنوان:(نحو مسجد فاعل)

2- إقامة 50 لقاءً تواصليًّا في مساجد الأحياء بين أفراد الحي الواحد بهدف تحقيق الدور الإجتماعي للمسجد ،

3-إقامة 15 فعالية مجتمعية ذاتية لخدمة وصيانة المساجد في محافظات المنطقة.

كما ستشمل على دورات تدريبية للخطباء والمؤذنين .

وفي ختام تصريحه شكر العبدلي الله على مامن به علينا في هذه البلاد المباركة من نعمة الأمن ورغد العيش في ظل ماتقدموه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

واثنى بالشكر على جهود صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة على عذا المشروع الثقافي المبارك (كيف نكون قدوة) وماحقق من تجويد للخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وماحقق من شراكات مجتمعية مع القطاع الخاص.والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة على متابعتة لهذا الملتقى الكبير.

وفي الختام ثمن الشيخ علي بن سالم العبدلي المدير العام لفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومعالي نائبه لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري لدعمهم للفرع ومشاركاته ومبادراته ومنسوبيه.