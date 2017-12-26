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المجلس التعليمي بتعليم تبوك يعقد جلسته الثانية

المجلس التعليمي بتعليم تبوك يعقد جلسته الثانية
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عقد المجلس التعليمي بمنطقة تبوك اليوم جلسته الثانية برئاسة المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس المجلس التعليمي بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري وذلك بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك من خلال الشبكة المغلقة في مبنى الإدارات النسائية بحضور أعضاء المجلس.
وأكد مدير التعليم في مستهل الجلسة على أن كل الأفكار التربوية والتطويرية التي يتبناها المجلس التعليمي لابد أن تعود بالفائدة على العمل التعليمي لأن التعليم كان وسيظل مسؤولاً عن أغلى ما يملكه الوطن وهم أبناؤه وبناته، ومستقبل الأمة يقوم على ما يقدم لهم نحو مواصلة نهضة بلادهم وتطورها وهناك أسس ثابتة للتعليم في كل بلاد العالم، ولله الحمد هذه البلاد أسسها ثابتة تنطلق من عقيدة التوحيد والإخلاص للدين والوطن.
فيما أوضح أمين المجلس موسى بن سليمان الحربي أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها ما تم من توصيات في الجلسة الأولى للمجلس ثم تناول الاجتماع عدداً من المقترحات التطويرية المقدمة من أعضاء المجلس شملت مجالات الأنظمة الذكية والمكتبة الرقمية والبرامج الإلكترونية الصحية.
يذكر أن المجلس يضم في عضويته مساعدي مدير التعليم ومديري مكاتب التعليم في محافظات المنطقة ومديري الإدارات في إدارة تعليم تبوك ومشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وطلابا وطالبات من مدارس المنطقة.

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