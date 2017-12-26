إصابة قائد دراجة في حادث مروري بالباحة

صرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً ورد لغرفة العمليات عن وقوع حادث تصادم بدوار النخلة بالباحة وعلى الفور تم توجية فرقة إسعافية والقياده الميدانيه لموقع الحادث وعند وصول الفرقة تبين أن الحادث عبارة عن تصادم دراجة نارية بسيارة نتج عنه إصابة لقائد الدراجة وصفت بالمتوسطة حيث أصيب باصابة بالحوض وبعض الكدمات وتم تقديم الإسعافات الأولية والمحاليل والاكسجين ونقله لمستشفى الملك فهد بالباحة.