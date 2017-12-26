السودان تمنح تركيا جزيرة “سواكن” و”اردوغان”: سنذهب للمملكة من خلالها

وافقت السودان على تسليم تركيا إدارة جزيرة “سواكن” الواقعة في البحر الأحمر، كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم”.

وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

قال أردوغان، “الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة “في المملكة” سيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”.

وتقع جزيرة سواكن في شمال شرق السودان، على الساحل الغربي للبحر الأحمر على ارتفاع 66 متر فوق سطح البحر وتبعد عن العاصمة الخرطوم حوالى 642 كيلومتر وعن مدينة بورتسودان 54 كيلومتر.

وتعتبر سواكن جزيرة تاريخية قديمة تضم منطقة غنية بآثار منازل القرون الوسطى مبنية من الحجارة المرجانية ومزدانة بالنقوش والزخارف الخشبية، ومن معالم سواكن السياحية.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزاً لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.