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الحصيني : “حسب المعطيات الجوية فرصة سقوط ثلوج على الرياض ضعيفة جداً”

الرئيس التنفيذي يوقع ثلاثة عقود تنموية بينبع الصناعية

الرئيس التنفيذي يوقع ثلاثة عقود تنموية بينبع الصناعية
http://almnatiq.net/?p=515455

وقع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم ثلاثة عقود تنموية بمدينة ينبع الصناعية، وتأتي هذه العقود ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني2020، ولتواكب الخطوات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأبرم العقد الاول مع مؤسسة فضاء الشمال للمقاولات لإعادة تأهيل الأرصفة الخرسانية بأحياء ينبع الصناعية – المرحلة الأولى بمبلغ إجمالي وقدرة 6.960.000 ريال، فيما جاء العقد الثاني لتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية جديدة متوسطة الجهد ومحولات ووحدة حلقية بمبنى الخدمات التابعة للمركز الطبي بينبع (المرحلة الاولى) 000,755,6 ريال، ووقع العقد مع شركة الجيل الثالث للمقاولات المحدودة، وأخيراً أبرم العقد الثالث والأخير مع شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد لإعادة تأهيل أنظمة تكييف المباني التعليمية بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بمبلغ إجمالي وقدرة 6.291.473 ريال.

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