مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في محافظة المفرق الأردنية

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 5 آلاف من الطلاب السوريين في محافظة المفرق الأردنية.

وجرى توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التي يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية.

وتأتي هذه المساعدات الإغاثية في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه المركز للاجئين السوريين في مختلف المجالات ومنها المجال التعليمي الذي يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين .