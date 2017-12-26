احدث الأخبار

وزير البلديات يعفي امين امانة جازان ويكلف م. الدبيان بتسيير أعمال الأمانة ..
أبرز المواد
 روتانا ترد على ما تم ترويجه عن التكلفة الفلكية لحفل المنتخب .. وتعلن عن التكلفة الحقيقية
أبرز المواد
 الجضعي يدشّن النظام الإلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصنّعة
أبرز المواد
 “46” مسئولا يناقشون أيتام الاحتياجات الدراسية لحضانة الرياض
منطقة الرياض
 بالتزكية .. عادل عزت رئيساً لرابطة دوري المحترفين
أبرز المواد
 أمانة جائزة (جود) تعلن عن اقتراب موعد انتهاء التسجيل في نسختها الأولى
منطقة القصيم
 140 ألف صوتوا لاختيار 300 شخصية مؤثرة على منصات التواصل جائزة الإعلام الجديد بادرة سعودية لإبراز 10 مؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 لجنة المشاريع بإمارة القصيم تقف على مشاريع صحية بتكلفة مليار و ٦٠٠ الف ريال
منطقة القصيم
 أمير القصيم يبحث مع مجلس إدارة ميدان الملك سعود تطوير الميدان
منطقة القصيم
 مؤسسة النقد توقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة
أبرز المواد
 وزارة التجارة تنشر حكما قضائيا بالغرامة والتشهير لشركة أجرت تخفيضات مضللة للمستهلكين
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في محافظة المفرق الأردنية
أبرز المواد
عاجل

الحصيني : “حسب المعطيات الجوية فرصة سقوط ثلوج على الرياض ضعيفة جداً”

وزارة التجارة تنشر حكما قضائيا بالغرامة والتشهير لشركة أجرت تخفيضات مضللة للمستهلكين

وزارة التجارة تنشر حكما قضائيا بالغرامة والتشهير لشركة أجرت تخفيضات مضللة للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=515463

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكماً قضائياً من المحكمة الجزائية في بالرياض يقضي بفرض غرامة مالية ونشر حكم مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري في الصحف المحلية على شركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية وضللت المستهلكين، وذلك بإجراء تخفيضات على سلع استهلاكية وعرضها بأسعار أعلى من سعرها قبل التخفيض.
وأصدرت المحكمة حكماً تضمن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المنشأة.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار على معرض تابع للمنشأة بمدينة الرياض، ورصد مراقبو الوزارة وجود بطاقات تخفيضات على بعض السلع بسعر أقل من المعلن عنه بعد التخفيض، وعدم احتفاظ المنشأة بقوائم الأسعار المعتمدة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
الجدير بالذكر أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً، وذلك في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين والقضاء على كافة العروض الوهمية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.

روابط ذات صلة

وزير البلديات يعفي امين امانة جازان ويكلف م. الدبيان بتسيير أعمال الأمانة ..

وزير البلديات يعفي امين امانة جازان ويكلف م. الدبيان بتسيير أعمال الأمانة ..

أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ  قراراً يقضي بانهاء تكليف أمين منطقة جازان أ.محمد بن حمود الشايع وتكليفه بالعمل ...
روتانا ترد على ما تم ترويجه عن التكلفة الفلكية لحفل المنتخب .. وتعلن عن التكلفة الحقيقية

روتانا ترد على ما تم ترويجه عن التكلفة الفلكية لحفل المنتخب .. وتعلن عن التكلفة الحقيقية

كشفت شركة روتانا صحة الأرقام الفلكية التي يتم ترويجها حول تكلفة حفل تكريم المنتخب السعودي، وأصدرت الشركة، بيانًا أوضحت فيه أن الأرقام الفلكية، التي تروّجها ...
الجضعي يدشّن النظام الإلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصنّعة

الجضعي يدشّن النظام الإلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصنّعة

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي "النظام الإلكتروني لإصدار شهادات صلاحية التصدير للمنتجات الغذائية المصنّعة".ويأتي النظام الالكتروني الجديد ضمن ...

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*