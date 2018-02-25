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اشحن هاتفك الذكي بهذه الطرق الصحيحة !

اشحن هاتفك الذكي بهذه الطرق الصحيحة !
http://almnatiq.net/?p=543478
المناطق - وكالات

يلجأ مستخدم الهاتف الذكي، أندرويد وآيفون، إلى توصيله في الشاحن قبل الذهاب إلى النوم، وذلك لكي يحصل المستخدم على شحن بطارية كامل في الصباح للبداية في يوم جديد، ولكن على ما يبدو هذه ليست الطريقة الصحيحة لشحن هاتفك ولإطالة عمر البطارية وازدهارها.

تقدم شركة Cadax، المتخصصة باختبار الهواتف الذكية والبطاريات وتدير موقع تعليمي مجاني يسمى جامعة البطاريات Battery University، بعض النصائح لطريقة شحن البطارية في الهواتف الذكية وإطالة عمرها.

لا تدع بطارية هاتفك تنفذ بالكامل
كثيرًا ما يقال إنه يجب عليك استنفاذ البطارية بالكامل قبل شحنها مرة أخرى، وهذا ليس صحيحًا، ووفقًا للخبراء فإن التفريغ الكامل للبطارية قبل الشحن يعد عامل سيء ومضر للبطارية، لذا عليك تجنب وصول نسبة شحن البطارية إلى مرحلة الإنذار.

قم بشحن الهاتف قليلًا وبشكل مستمر
اتضح أن شحن بطارية الهاتف بجرعات صغيرة في كثير من الأحيان قد يكون الخيار الأفضل لصحة البطارية في هاتفك، ووفقًا لجامعة البطاريات إذا قمت بشحن هاتفك بنسبة 10 إلى 20% في كل مرة فسوف تحافظ على سلامة البطارية.

حافظ على نسبة الشحن في البطارية بين 65 إلى 70%
توجد نقطة تعتبر الأمثل للحفاظ على قوة الهاتف الخاص بك، ووفقًا للفريق في جامعة البطارية يجب الحفاظ على 65 إلى 70 % من نسبة الشحن في البطارية للحصول على أداء أفضل للهاتف الذكي.

لا تشحن البطارية بالكامل
لا تدع هاتفك يصل إلى نسبة الشحن 100 %، وذلك لأن بطاريات ليثيوم أيون الحديثة لا تحتاج إلى أن تكون مشحونة بالكامل وليس من المرغوب القيام بذلك لأن الجهد العالي يؤثر على عمل البطارية.

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