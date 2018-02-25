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ما أكثر وظيفة يسعى إليها الشباب السعودي ؟!

ما أكثر وظيفة يسعى إليها الشباب السعودي ؟!
http://almnatiq.net/?p=543481
المناطق - الرياض

كشف بحث متخصص أن المتقدمين على وظيفة «مدير مشروع» في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، بلغوا 9379 متقدما في 2017، لتصبح بذلك أكثر وظيفة يسعى إليها السعوديون.

فيما جاءت وظيفة مهندس موقع، في المركز الثاني بنحو 8971 طلبا، تبعتها وظيفة في برنامج التطوير الإداري في البنوك الوطنية، وتقدم لها 8551.

وسجّلت وظيفة «دعم تقنيّ لتكنولوجيا المعلومات» و«محلّل بيانات موارد بشرية» في مطارات الرياض، على التوالي 8425 و8335 طلب ترشّح.

بينما قال ربيع حيدر، من «لينكدإن» السعودية: تبدل المشهد الوظيفي في السعودية، وتغير تفكير الشباب في حياتهم المهنية سعيا للنجاح.

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