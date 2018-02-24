ربيع الطائف يطلق مسابقة لهواة التصوير

عادل الزهراني - الطائف:

اعلنت الشركة المنظمة لمهرجان ربيع الطائف شركة المشاهير عن اطلاق مسابقة تنافسية على ثلاث مراكز وبجوائز قيمة ، واشترطت ان تكون الصورة خاصة بمهرجان ربيع الطائف في عكاظ وعدم وجود أي ختم او توقيع على الصورة .

واضافة الشركة ان تكون جودة الصورة من ناحية الدقة ومحاكاة فعاليات المهرجان ، على المتسابقة ان يمنشن حساب ربيع الطائف في تويتر وادراج الصورة تحت هاشتاق #ربيع_الطايف_في_عكاظ . واكدت الشركة انه لاتقبل المشاركات بعد تاريخ 15/6/1439هـ.