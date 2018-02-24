صورة الطفل سلمان مع ولي العهد تلقى إعجاب المغردين

صورة الطفل سلمان مع ولي العهد تلقى إعجاب المغردين

أبرز المواد
“حيوان بحري” غريب يلدغ مواطن بجازان!

“حيوان بحري” غريب يلدغ مواطن بجازان!

أبرز المواد
بالفيديو أمطار متفرقة على العاصمة الرياض وأجزاء متفرقة من محافظات المنطقة

بالفيديو أمطار متفرقة على العاصمة الرياض وأجزاء متفرقة من محافظات المنطقة

أبرز المواد
شاهد.. كيف علق أحد المرابطين بالحد الجنوبي على استقبال أبنائه له أثناء عودته من الجبهة!

شاهد.. كيف علق أحد المرابطين بالحد الجنوبي على استقبال أبنائه له أثناء عودته من الجبهة!

أبرز المواد

ربيع الطائف يطلق مسابقة لهواة التصوير

ربيع الطائف يطلق مسابقة لهواة التصوير
http://almnatiq.net/?p=543486
عادل الزهراني - الطائف:

اعلنت الشركة المنظمة لمهرجان ربيع الطائف شركة المشاهير عن اطلاق مسابقة تنافسية على ثلاث مراكز وبجوائز قيمة ، واشترطت ان تكون الصورة خاصة بمهرجان ربيع الطائف في عكاظ وعدم وجود أي ختم او توقيع على الصورة .
واضافة الشركة ان تكون جودة الصورة من ناحية الدقة ومحاكاة فعاليات المهرجان ، على المتسابقة ان يمنشن حساب ربيع الطائف في تويتر وادراج الصورة تحت هاشتاق #ربيع_الطايف_في_عكاظ . واكدت الشركة انه لاتقبل المشاركات بعد تاريخ 15/6/1439هـ.

روابط ذات صلة

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور جناح “بر أبها” بالجنادرية

سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور جناح “بر أبها” بالجنادرية
أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الناشري

أمير مكة بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الناشري
أمير مكة يستعرض آخر تطورات العمل في موانئ المنطقة الجوية

أمير مكة يستعرض آخر تطورات العمل في موانئ المنطقة الجوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*