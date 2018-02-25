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برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في شركة معادن

برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في شركة معادن
http://almnatiq.net/?p=543494

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن بدء التسجيل في برامج دبلوم التعدين المنتهي بالتوظيف في (شركة معادن) لمناطق الذهب والقرى المحيطة بمنجم مهد الذهب ومناطق الآمار والقويعية والقرى المحيطة بها بمنجم الآمار.

واشترط المعهد على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.
– أن لا يزيد عمر المتقدم عن 22 سنة.
– أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية علمي بمعدل لا يقل عن 80%.
– أن تكون درجة القدرات 65 فما فوق.
– أن يكون لائقاً طبياً.
– لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية.

وأشار إلى ان التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://goo.gl/z4dswb ويستمر حتى الخميس القادم 1439/6/13هـ (الموافق 2018/3/1م).

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