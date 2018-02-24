مدني المدينة المنورة يتلقى 1200 بلاغ للحالات المطرية على المنطقة

تلقت مراكز التحكم والتوجية بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة ١٢٠٠ إتصال للإبلاغ عن الأضرار التي نتجت عن الحالة المطرية التي شهدتها المدينة المنورة وضواحيها ومحافظات ينبع وبدر والعيص وخيبر والمهد ووادي الفرع .

وباشرت فرق الدفاع المدني تسع بلاغات حوادث إنقاذ محتجزين داخل مركبات و٢٠ بلاغ إحتجاز مركبات داخل مستنقعات مائية وعدة بلاغات إلتماسات كهربائية وبلاغات دخول مياه داخل منازل حيث طبقت خطط مواجهة الأمطار والسيول بالمنطقة ، كما باشرت الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني مهامها وأعمالها حيث تم تمرير البلاغات الخاصة بتجمعات المياه ودخولها إلى المنازل لأمانة المدينة المنورة والإلتماسات الكهربائية إلى شركة الكهرباء لتعطل محولين تم إصلاحهما في حينها كما باشرت أيضا فرق الهلال الأحمر السعودي البلاغات التي تقع ضمن مهامها وعقدت اللجنة الفورية بالمدينة المنورة واللجان الفرعية بالمحافظات لمتابعة الحالة المطرية .

وقد دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين في وقت سابق إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المنطقة خلال أمس واليوم لورود تنبية متقدم من الهيئه العامه للإرصاد وحماية البيئة بتعرض أجزاء من منطقة المدينة المنورة لفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة التي تستمر على أجزاء من المدينة المنورة وبعض المحافظات .