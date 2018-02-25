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أمير الرياض يوجه بإزالة مزارع الخضار المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي

أمير الرياض يوجه بإزالة مزارع الخضار المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي
http://almnatiq.net/?p=543828
الرياض - وليد الحمود

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض‬ حفظه الله بإزالة مزروعات الخضار المخالفة التي تسقى بمياه الصرف الصحي في المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة حيث تم إزالة جميع هذه المزروعات.
ووجه سموه بمنع عودة زراعة الخضار في تلك المزارع وأخذ عينات من مياه الآبار التي لا تبعد سوى مائتين متر عن المجرى وتحليلها في مختبرات المياه المعتمدة للتأكد من سلامتها.
ويتولى تنفيذ هذا التوجيه لجنة يشارك بها فرقة أمنية تعمل على مدار الأسبوع بواقع أربعة أيام في الإسبوع تحت مظلة الشئون الزراعية بالمنطقة ولديها صلاحية الإزالة الفورية والقبض على المخالفين ، بهدف إحكام السيطرة التامة على جميع المزارع الواقعة على ضفتي وادي حنيفة ، حيث تخضع هذه الجهود لمتابعة حثيثة من لدن سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه.

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