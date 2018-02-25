800 ألف تثير الجدل بين جماهير النصر.. وتساؤلاتهم في مهب الريح؟

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تفاعلت جماهير النصر مع تغريدة لوكيل أعمال اللاعبين نواف المهدي، والذي كتب فيها: “ولله الحمد، بلا فضل ولا منة مني، تشرفت بالتنازل عن كامل قيمة عمولة تجديد عمر هوساوي لنادي النصر وتقدر بـ800 ألف ريال، وأخص بها إدارة أخي سلمان المالك. هذا بالإضافة إلى أمور أخرى أقدمها دعمًا منذ مجيئي ولست مضطرًّا إلى ذكرها. رفضت ذكر هذا الأمر مسبقًا لكنني أقولها الآن احترامًا لبعض الآراء”.

وأبدى عدد كبير من عشاق النادي تساؤلات عديدة للمهدي حول حقيقة تنازله، ونشرت جماهير نصراوية عبر “تويتر” خطابًا لعمر هوساوي وهو يطالب إدارة النصر بفسخ العقد نتيجة تحريض من وكيل اللاعب نواف المهدي خلال بطولة خليجي 22 التي نظمتها الرياض حسب ما ذكرته الجماهير.

الجدير بالذكر أن نواف المهدي -وحسب المصادر- يعمل حاليًّا ضمن إدارة الاحتراف، وهو من استلم ملف لاعبي نادي النصر المحترفين، سواء السعوديين أو الأجانب.

وقال حساب باسم “نصراوي عنيزة”: “شكرًا جزيلًا ولا تكفيك ي أبو خالد سابقًا أخي نواف تكون العمولة بالاتفاق بين الطرفين اللاعب والنادي الآن بعد هذا التعديل العمولة على اللاعب شلون يتم التنازل؟”.

ونشر الحساب نفسه جانبًا من بنود لائحة العقود التي استند إليها، وهي أن عمولة الوكيل على اللاعب، وأن القانون يخالف مثل تلك التصرفات وفق بنود اللائحة التي منها “يحظر على النادي أن يدفع للوسيط نيابةً عن اللاعب. وكل نادٍ يخالف ذلك يكون عرضة للعقوبات”.

وأشار الحساب إلى أن هوساوي كان قد طلب فسخ عقده مع النصر صبيحة افتتاح بطولة كأس الخليج، كما تساءل حول ما إذا كان الدعم لنادي النصر أم لسلمان المالك رئيس النادي.

فيما قدم المشجع النصراوي “تركي الدهام” تساؤلًا آخر فحواه أن التعويض عن أتعاب الوساطة يدفعها اللاعب لا النادي، ولو دفعها النادي تعتبر مخالفة يعاقب عليها.

التساؤلات التي طرحتها عدد من الجماهير النصراوية على المهدي، لم تجد إجابات وافية من المهدي، خاصةً حول دفع عمولة الوكيل.