جناح المؤسسة العامة للتقاعد في جنادرية 32 يتيح فرصة العمر لامتلاك مسكن لزواره

يقدم جناح المؤسسة العامة للتقاعد المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثون والمقام حاليا على أرض الجنادرية بالرياض.
عروض مميزة وجذابة لامتلاك مسكن العمر عبر برنامج ^مساكن^ والذي يتيح لكافة موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين و المتقاعدين وفق شروط ميسره ومتنوعة .
منها على سبيل المثال طول مدة سداد قيمة المسكن لتصل لغاية 30 سنة وكذا دفعات ثابته بالإضافة إلى العديد من المزايا التى يمكن لزوار الجناح الاطلاع عليها .
ويفتح الجناح ابوابة للزوار من الساعة 11 صباحا وحتى 11 مساء .
قبل أن يختتم الجناح مشاركته بالجنادرية الاربعاء القادم.
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