احدث الأخبار

تعيين الكردي نائباً لرئيس الإتحاد الآسيوي للتايكوندو
الرياضة
 الفرص الاستثمارية على طاولة المجلس البلدي بالجوف
منطقة الجوف
 تماشياً مع متطلبات الخطة الاستراتيجية لجامعة الجوف: د.البشري يصدر قرارات إنشاء عدد من الوحدات المتخصصة
منطقة الجوف
 العم بحري ابن تبوك اقدم مشارك في الجنادرية .. يشرح للزوار “الناظور البحري القديم”
منطقة تبوك
 مدني تبوك يستعد للاحتفال باليوم العالمي المؤسسات التعليمية وثقافة السلامة
منطقة تبوك
 العذبة يواصل السقوط ويكشف علاقة تنظيم الحمدين بالحوثيين
أبرز المواد
 بحضور النفيعي انطلاق فعاليات اللقاء التنشيطي لمنسقي ومنسقات العلاقات العامة بتعليم الطائف
منطقة مكة المكرمة
 الشركة السعودية للخدمات الأرضية تحتفل باليوم الوطني الكويتي
منطقة مكة المكرمة
 أمير جازان يطلق الحملة التعريفية ” #ابطال_الحد_فخر_واعتزاز ” بالجلسة الاسبوعيه بعد غد الثلاثاء
أبرز المواد
 قرار تعليق الدراسة بين فوضى الارتجال وسلامة الطلاب
أبرز المواد
 بالصور .. منفذ جمرك الخفجي يستقبل الكويتيين بالورود بمناسبة اليوم الوطني الكويتي
أبرز المواد
 وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ” الكعبي “
منطقة جازان
تعرف على قصة هذا العالم المصري الذي غيّر حياتك أنت شخصيا !!

تعرف على قصة هذا العالم المصري الذي غيّر حياتك أنت شخصيا !!

أبرز المواد
برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في شركة معادن

برنامج تدريب منتهي بالتوظيف في شركة معادن

أبرز المواد
اشحن هاتفك الذكي بهذه الطرق الصحيحة !

اشحن هاتفك الذكي بهذه الطرق الصحيحة !

أبرز المواد
مصادر: “الصندوق العقاري” أحال جميع طلبات “قرض بدون أراضٍ” إلى “الإسكان”

مصادر: “الصندوق العقاري” أحال جميع طلبات “قرض بدون أراضٍ” إلى “الإسكان”

أبرز المواد

تعليم الباحة يدعم المدارس بأكثر من (5) آلاف صنف من التجهيزات المدرسية

تعليم الباحة يدعم المدارس بأكثر من (5) آلاف صنف من التجهيزات المدرسية
http://almnatiq.net/?p=543849
المناطق - الباحة

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية توزيع ما يقارب (5000) صنف من التجهيزات المدرسية.وذلك استمراراً لحرصها على تهيئة البيئة المدرسية المحفزة لعمليتي التعليم والتعلم، وضمن خططها الطموحة لتوفير كافة المستلزمات التي تتطلبها العملية التعليمية وتمكين الاستفادة من هذه التجهيزات لتكون واقعا ملموسا في كافة المؤسسات التعليمية بالمنطقة بما يدعم تطوير الأداء من خلال توظيف هذه التجهيزات والتقنيات التعليمية الحديثة التوظيف الجيد  الذي يحقق تفاعل جميع أطراف العملية التربوية والتعليمية مع الموقف التعليمي بصورة مثلى ،

وأشار مدير التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان جلال بأن الأصناف تنوعت ما بين تجهيزات تقنية وأثاث مصادر تعلم وفصول طلاب وطالبات ومختبرات ثابتة للمرحلة الابتدائية ومعامل افتراضية ثلاثية الأبعاد للمرحلة المتوسطة ومستلزمات مخبرية وأثاث ومستلزمات تعليمية لرياض الأطفال وأثاث غرف الهيئة الادارية والتعليمية ومستلزمات للتدبير المنزلي، موضحا بأن التوزيع جاء وفق البيانات المعتمدة من مدير عام التعليم و ضمن خطة إدارة التجهيزات المدرسية المعدة لصرف الأجهزة والمستلزمات التعليمية والتي طابقت بيانات حصر احتياج مدارس المنطقة ورياض الأطفال.

مبينا بأنه قد تم التنسيق مع الادارات ذات العلاقة لمتابعة استلام كل مدرسة ما صرف لها ومتابعة تركيب وتثبيت أجهزة العرض المختلفة والسبورات التفاعلية ومن ثم تحميل وثبيت برامج المعامل الافتراضية والسبورات التفاعلية والتدريب على طريقة استخدامها وتفعيلها بما يضمن تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.

يذكر أن الادارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة قد تلقت العديد من خطابات الشكر من مدير عام التجهيزات المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبد العزيز الدندني ومن مديرة الادارة  النسائية الأستاذة حصة بنت محمد الرديني عقب زيارته للمنطقة يشيدان خلالها  بجهود الادارة المميزة في توفير التجهيزات المدرسية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتوفير بيئة تعلم جاذبة

روابط ذات صلة

مدير سياحة الباحة يشيد بمتحف قرية الباحة التراثية بالجنادرية

مدير سياحة الباحة يشيد بمتحف قرية الباحة التراثية بالجنادرية
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
“قرية الباحة التراثية” تخطف أنظار زوار الجنادرية32

“قرية الباحة التراثية” تخطف أنظار زوار الجنادرية32

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*