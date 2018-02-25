تعليم الباحة يدعم المدارس بأكثر من (5) آلاف صنف من التجهيزات المدرسية

المناطق - الباحة

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الباحة ممثلة بإدارة التجهيزات المدرسية توزيع ما يقارب (5000) صنف من التجهيزات المدرسية.وذلك استمراراً لحرصها على تهيئة البيئة المدرسية المحفزة لعمليتي التعليم والتعلم، وضمن خططها الطموحة لتوفير كافة المستلزمات التي تتطلبها العملية التعليمية وتمكين الاستفادة من هذه التجهيزات لتكون واقعا ملموسا في كافة المؤسسات التعليمية بالمنطقة بما يدعم تطوير الأداء من خلال توظيف هذه التجهيزات والتقنيات التعليمية الحديثة التوظيف الجيد الذي يحقق تفاعل جميع أطراف العملية التربوية والتعليمية مع الموقف التعليمي بصورة مثلى ،

وأشار مدير التجهيزات المدرسية الأستاذ سلطان جلال بأن الأصناف تنوعت ما بين تجهيزات تقنية وأثاث مصادر تعلم وفصول طلاب وطالبات ومختبرات ثابتة للمرحلة الابتدائية ومعامل افتراضية ثلاثية الأبعاد للمرحلة المتوسطة ومستلزمات مخبرية وأثاث ومستلزمات تعليمية لرياض الأطفال وأثاث غرف الهيئة الادارية والتعليمية ومستلزمات للتدبير المنزلي، موضحا بأن التوزيع جاء وفق البيانات المعتمدة من مدير عام التعليم و ضمن خطة إدارة التجهيزات المدرسية المعدة لصرف الأجهزة والمستلزمات التعليمية والتي طابقت بيانات حصر احتياج مدارس المنطقة ورياض الأطفال.

مبينا بأنه قد تم التنسيق مع الادارات ذات العلاقة لمتابعة استلام كل مدرسة ما صرف لها ومتابعة تركيب وتثبيت أجهزة العرض المختلفة والسبورات التفاعلية ومن ثم تحميل وثبيت برامج المعامل الافتراضية والسبورات التفاعلية والتدريب على طريقة استخدامها وتفعيلها بما يضمن تحقيقها للأهداف التي وضعت من أجلها.

يذكر أن الادارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة قد تلقت العديد من خطابات الشكر من مدير عام التجهيزات المدرسية بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن عبد العزيز الدندني ومن مديرة الادارة النسائية الأستاذة حصة بنت محمد الرديني عقب زيارته للمنطقة يشيدان خلالها بجهود الادارة المميزة في توفير التجهيزات المدرسية والتي تم من خلالها تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات لتوفير بيئة تعلم جاذبة