مدير سياحة الباحة يشيد بمتحف قرية الباحة التراثية بالجنادرية

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اشاد مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة زاهر محمد الشهري بمحتوى المتاحف المشاركة بقرية الباحة التراثية بمهرجان الجنادرية جاء ذلك خلال زيارته لبيت الباحة والأطلاع على المتاحف وقدم شكره للمشاركين

وأشار مالك المتحف أحمد عمر الزهراني بأن المتحف نافذة مهمة نطل منها على الماضي العريق لنستطيع استقراء الحاضر واستشراف المستقبل وبين بأن إدارة قرية الباحة التراثية حرصت على أهمية وجوده إدراكاً منها بأهميتها في المحافظة على التراث وتشكيل الشخصية المعرفية وصقل الهوية الثقافية للأجيال وأضاف تتميز حضارة الباحة بالعمق حيث يعكسها المتحف بتميز عبر مايحتويه المتحف من تحف ومقتنيات محلية بالإضافة إلى أشغال وأعمال يدوية من إنتاج أهالي الباحة من الأسلحة والخوصيات والأواني والخزفيات والنحاسيات والملابس والحلي.

ويؤكد الشهري أن تنوع معروضات المتحف جعل منه محل أنظار مختلف الأعمار سواءً للمشاهدة أو حتى للأقتتاء حيث يضم المعرض بين جنباته عدداً من التراثيات والمقتنيات المختلفة بألوانها الزاهية وبطريقة عرضه الجذابة وللزوار الأجانب الذي جذب العديد منهم للإطلاع على محتويات المتحف .