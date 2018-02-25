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وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ” الكعبي “

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ” الكعبي “
http://almnatiq.net/?p=543855
المناطق - جازان
أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية احمد بن عبدالله زعله ، بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع اسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ابراهيم بن حمود علي الكعبي ، أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل وكيل الإمارة للتنمية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد الكعبي .
كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم ،  عبر ذوو الشهيد الكعبي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددا من المشايخ والاهالي .

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