وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ” الكعبي “

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أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية احمد بن عبدالله زعله ، بعد صلاة عصر اليوم ، بجامع اسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على الشهيد الجندي اول ابراهيم بن حمود علي الكعبي ، أحد منسوبي قوة جازان الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل وكيل الإمارة للتنمية ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لذوي الشهيد الكعبي .

كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة شهيد الواجب ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم ، عبر ذوو الشهيد الكعبي ، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده ــ رحمه الله ــ في ميادين الشرف ، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددا من المشايخ والاهالي .