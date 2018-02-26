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شاهد.. جثث الحوثيين متناثرة على جبال النخَش

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المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، عن تحرير جبال النخَش باتجاه منطقة مسورة بمديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني حررت جبال النخَش، بعد أن شنت هجوماً معاكساً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، قتل خلاله 20 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرون.

وأوضح بيان نشره المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن المواجهات تزامنت مع قصف مدفعي عنيف استهدف مواقع وتجمعات وآليات تابعة للميليشيات في مناطق متفرقة بمديرية نهم، أدى إلى تدمير عربتين تابعتين للميليشيات وثلاثة أطقم تحمل عناصر مسلحة، إضافة إلى خسائر بشرية كبيرة.

وذكر أن طيران التحالف_العربي استهدف بغارة جوية تجمّعًا لميليشيات الحوثي الانقلابية في ميمنة جبهة نهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.

وخسرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال المعارك الأخيرة، المئات عناصرها بين قتيل وجريح بفعل ضربات قوات الجيش، وبحسب المصادر فإن عشرات الجثث الحوثية لا تزال متناثرة في سفوح الجبال.

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