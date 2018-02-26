بغداد ترد على مسؤول إيراني: بلدنا ذو سيادة ولا تهيمن عليه دول

المناطق - وكالات

رفضت وزارة الخارجية العراقية تصريحات اعتبرت مسيئة للعراق أطلقها عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران رحيم بور أزغدي وقال فيها إن هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن، مشيراً إلى أن إيران مسؤولة عن إعدام صدام حسين.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، خلال طاولة حوار مع ممثلي عدد من وسائل الإعلام في مقر الوزارة، أمس، إن «إيران وقفت مع العراق في الحرب ضد الإرهاب ونشكر جهودها ودعمها»، معتبراً أن «جميع الدول التي قاتلت مع العراق، إنما قاتلت ضد الإرهاب لدرء الأخطار عن نفسها».

وفي إشارة إلى تصريحات أزغدي التي أثارت موجة استياء عراقية واسعة، قال محجوب إن أي تصريحات تصدر من أي طرف وتشير إلى التدخل في الشأن العراقي أو الهيمنة على العراق مرفوضة تماماً، لأن العراق بلد ذو سيادة ولا توجد دولة تهيمن عليه.