آل شريم يدشن حلقات النقاش ” ارتقاء ” وبرنامج ” أهلها ” بالبرك

محمد الغبيشي – البرك

دشن مدير التعليم بمحايل عسير منصور آل شريم اليوم الأحد برنامجًا اجتماعيًا لخدمة المجتمع تحت شعار “أهلها “، والذي يستهدف رواد النشاط بمكتب التعليم بمحافظة البرك .

و يهدف البرنامج الذي قدمه الأستاذ عبدالكريم شيخين ، إلى تنمية السمات الشخصية الإيجابية للطلاب وتنمية مهاراتهم من خلال حزمة من البرامج التطوعية التي يمارسونها.

هذا و يستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام وذلك من خلال تدريب جميع رواد النشاط بمكتب التعليم بالبرك على مفردات الدورة ليقوموا بتدريب طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية خلال الفصل الحالي في المدارس .

وفي ذات السياق دشن مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور آل شريم صباح اليوم الأحد وبحضور رئيس الشؤون التعليمية عبده يحيى الصبيحي و رئيس الشؤون المدرسية مقبول حسن العمري و مشرف الإدارة المدرسية عبدالله إبراهيم الهلالي ، مشروع حلقات نقاش أولياء الأمور بمكتب التعليم بالبرك والذي قدمه الأستاذ محمد الفلقي وذلك بمقر ثانوية الثغر بالبرك ، والذي إستهدف أكثر من ١٥٠ مشارك من أولياء الأمور بمختلف مدارس مكتب التعليم بمحافظة البرك .

وتهدف الحلقة إلى إشراك الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإبراز دورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية التي يظهر من خلالها مؤشر أداء نسبة الأسر المشاركة في الأنشطة المدرسية ويسهم في قياس تفاعل المدارس مع أولياء الأمور والمجتمع.

وتسعى وزارة التعليم من خلال هذه الفعالية إلى تأسيس مركز لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع “ارتقاء” ، والذي يعد واحدًا من مبادرات التحول الوطني وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، بغية تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع لرفع جودة مخرجات التعليم والمستوى التحصيلي للطلبة وإشراك 80% من الأسر في المملكة في العملية التعليمية والتربوية.