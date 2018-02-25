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مدير هيئة الشباب والرياضة بالكويت في ضيافة أكاديمية طابتنا بالجوف

مدير هيئة الشباب والرياضة بالكويت في ضيافة أكاديمية طابتنا بالجوف
http://almnatiq.net/?p=544105
فواز الرويلي – الجوف / تصوير : ممدوح السهو

قام مدير عام هيئة الشباب والرياضة بدولة الكويت و لاعب المنتخب الكويتي السابق الدكتور حمود بن فليطح الشمري و على هامش زيارته لمنطقة الجوف ؛ بزيارة أكاديمية طابتنا لكرة القدم و كان في استقباله لدى وصوله مدير الأكاديمية الاستاذ زيد الغنام ، وعددٍ من منسوبي الأكاديمية .

هذا و قام الشمري بأخذ جولة داخل مرافق الأكاديمية و جرى خلالها نقاشًا حول طبيعة عمل الأكاديمية و الخطط المستقبلية لها ، كما تعرف على مخرجات الأكاديمية و المواهب التي أبرزتها منذ افتتاحها .

بعد ذلك قام بزيارة للملاعب مشاهدًا جزء من التدريبات مشيدًا بما شاهده من إمكانات تصب في مصلحة الكرة السعودية و شغل أوقات النشء بالمفيد .

من جهته ثمن الغنام زيارة الدكتور الشمري للأكاديمية ، مؤكداً بأن هذه الزيارة تعني الكثير لأعضاء الأكاديمية ، مضيفًا بالمردود الإيجابي لهذه الزيارة و خاصة بأنها حفلت بالعديد من التوجيهات و النصائح من قامة كروية بحجم الدكتور الشمري .

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