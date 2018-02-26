“منشآت” توضح طريقة لاسترداد الرسوم الحكومية بنسبة 100 %

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أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية عبر البوابة الإلكترونية www.smerefund.sa، الذي يشمل الشركات كافة في جميع القطاعات التي تم تأسيسها منذ 2016م وتم تسجيل موظف واحد بها على الأقل، مبينة أن استرداد الرسوم الحكومية سيكون بنسبة 100 % على رسوم إصدار السجل التجاري للشركات، وتجديد السجل التجاري للشركات، واشتراك الغرفة التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، إضافة إلى اشتراك البريد السعودي، ورسوم نشر عقد تأسيس شركة، وترخيص البلدية، وتراخيص الأنشطة التجارية، وبنسبة 80 في المائة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وأوضحت أن قطاعي التجزئة والمقاولات سيستفيدون من المقابل المالي حتى 20 عامل، مشيرة إلى أنه سيتم صرف أول استحقاق بنهاية الربع الأول من 2018م، مضيفة أن الشركات التي يمكنها الاستفادة من البرنامج يجب أن تكون قد مارست النشاط التجاري وسجلت موظف واحد على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016م أو بعدها.

وأردفت أنه بإمكان المؤسسات الفردية التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج، بحسب “عكاظ”.