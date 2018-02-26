ثغرة في واتس آب تتيح قراءة الأخبار المحذوفة من المحادثات

المناطق - الرياض

كشف تقرير جديد أن الرسائل النصية التي ترسل عن طريق الخطأ، ويتم حذفها بسرعة من تطبيق واتس آب، يمكن قراءتها بسهولة من قبل المتلقي، بعد أن تحذف من قبل المرسل.

فقد تم اكتشاف ثغرة ضمن الميزة التي طرحها تطبيق واتس آب أواخر العام الماضي، تتيح استعادة الرسائل المحذوفة.

وكان موقع التكنولوجيا الهولندي “ذي نكست ويب”، أول من لاحظ هذه الثغرة وأبلغ عنها، حيث أن الرسائل المحذوفة تظل ظاهرة حتى بعد حذفها سواء في المحادثات الخاصة أو المجموعات ضمن تطبيق واتس آب.