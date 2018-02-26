احدث الأخبار

بإقرار الفاتورة المجمعة والتوطين.. هل ضاقت المملكة ذرعاً بالوافدين؟
أبرز المواد
 عاصفة ثلجية “نادرة” تعطل الحياة في روما
أبرز المواد
 تعرف على “أكبر خطر” يواجه جيل الألفية
أبرز المواد
 شرطة دبي تكشف سبب وفاة نجمة بوليوود “سريديفي كابور”
أبرز المواد
 التحالف يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي
أبرز المواد
 غرفة حفرالباطن تنظم لقائها السنوي المفتوح لرجال الاعمال لعام 2018 
المنطقة الشرقية
 أمطار غزيرة على مثلث محطة البطيحانية والميادين وأم الجماجم
المنطقة الشرقية
 الجبير يشارك في اجتماع “السداسية” للنشاور مع الأطراف الدولية بشأن القدس
أبرز المواد
 محافظ الطائف يتفقد مراكز قياوشقصان وكلاخ وسديرة للاطلاع على سير العمل بها والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والوقوف على المشاريع
منطقة مكة المكرمة
 ” صحة الرياض ” تدشن اطلاق بطاقة احسان بمستشفى عفيف
منطقة الرياض
 ثغرة في واتس آب تتيح قراءة الأخبار المحذوفة من المحادثات
أبرز المواد
 حديث ودروس الذكريات مع أطباء الدفعة الأولى من خريجي كلية الطب بجامعة الملك سعود
منطقة الرياض
شاهد .. مواطن عشريني يتحول إلى زومبي

شاهد .. مواطن عشريني يتحول إلى زومبي

أبرز المواد
“منشآت” توضح طريقة لاسترداد الرسوم الحكومية بنسبة 100 %

“منشآت” توضح طريقة لاسترداد الرسوم الحكومية بنسبة 100 %

أبرز المواد
بعد 7 أيام.. رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان

بعد 7 أيام.. رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان

أبرز المواد
شاهد: مخدرات بـ «95» مليون دولار داخل أقلام

شاهد: مخدرات بـ «95» مليون دولار داخل أقلام

أبرز المواد

ثغرة في واتس آب تتيح قراءة الأخبار المحذوفة من المحادثات

ثغرة في واتس آب تتيح قراءة الأخبار المحذوفة من المحادثات
http://almnatiq.net/?p=544478
المناطق - الرياض

كشف تقرير جديد أن الرسائل النصية التي ترسل عن طريق الخطأ، ويتم حذفها بسرعة من تطبيق واتس آب، يمكن قراءتها بسهولة من قبل المتلقي، بعد أن تحذف من قبل المرسل.

فقد تم اكتشاف ثغرة ضمن الميزة التي طرحها تطبيق واتس آب أواخر العام الماضي، تتيح استعادة الرسائل المحذوفة.

وكان موقع التكنولوجيا الهولندي “ذي نكست ويب”، أول من لاحظ هذه الثغرة وأبلغ عنها، حيث أن الرسائل المحذوفة تظل ظاهرة حتى بعد حذفها سواء في المحادثات الخاصة أو المجموعات ضمن تطبيق واتس آب.

وعلى الرغم من أن الرسالة الأصلية تختفي، ويحل محلها نص يتضمن “تم حذف هذه الرسالة”، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على الرسائل المقتبسة، أي عندما يكون شخص ما قد نقل بالفعل النص الذي تريد حذفه، حيث لاحظ الموقع أن الرسائل المقتبسة في دردشات المجموعة لا تزال تظهر في علامات الاقتباس، حتى بعد أن تم محوها، كما ينطبق الأمر ذاته على المحادثات الخاصة.

وكانت واتس آب قد أعلنت عن ميزتها الجديدة، التي تتيح حذف الرسائل في غضون 7 دقائق ما لم يقرأها المتلقي، في أكتوبر 2017، إلا أنه لم يكن متوقعا أن الميزة لا تعمل بشكل جيد في ما يتعلق بالاقتباسات.

وحتى الآن لم تعلّق الشركة على هذه الثغرة.

روابط ذات صلة

بإقرار الفاتورة المجمعة والتوطين.. هل ضاقت المملكة ذرعاً بالوافدين؟

بإقرار الفاتورة المجمعة والتوطين.. هل ضاقت المملكة ذرعاً بالوافدين؟
عاصفة ثلجية “نادرة” تعطل الحياة في روما

عاصفة ثلجية “نادرة” تعطل الحياة في روما
تعرف على “أكبر خطر” يواجه جيل الألفية

تعرف على “أكبر خطر” يواجه جيل الألفية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*