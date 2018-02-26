محافظ الطائف يتفقد مراكز قياوشقصان وكلاخ وسديرة للاطلاع على سير العمل بها والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية والوقوف على المشاريع

الطائف - عادل الزهراني

تفقد معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني مراكز قيا، شقصان،كلاخ، سديرة، ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها حالياً للمراكز التابعة للمحافظة للاطلاع على سير العمل في هذه المراكز والخدمات التي تقدمها الإدارات الحكومية بها والوقوف على المشروعات التي نفذت والجاري تنفيذها.

من جانبه قام معالي المحافظ بزيارة عدد من المنومين بمستشفى قيا العام والاطلاع على كل ما يقدم لهم متمنيا لهم الشفاء العاجل

كما التقى الميموني خلال الجولة رؤساء وأهالي هذه المراكز، حيث نقل لهم تحيات مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن بندر نائب امير المنطقة لافتاً أن هذه الجولة تأتي بناء على توجيهات سمو امير المنطقة حفظه الله للتعرف عن كثب على احتياجات المواطنين في المراكز والوقوف على جميع الخدمات التي تقدمها مختلف الأجهزة الحكومية لهم بما يحقق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع حفظهم الله وسمو وزير الدخلية صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعودبن نايف

وذلك لتوفير كافة الامكانات والمتطلبات في سبيل خدمة المواطنين والتسهيل عليهم بما يحقق رؤية المملكة 2030 .

حاثاً المسؤولين والعاملين في مختلف الجهات الحكومية على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين بكل يسر وسهولة وفقا للتعليمات والانظمة التي اتاحها النظام للجميع متمنيا من جميع الادارت تذليل كافة المعوقات في سبيل خدمة المواطن.