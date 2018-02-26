الجبير يشارك في اجتماع “السداسية” للنشاور مع الأطراف الدولية بشأن القدس

شارك وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية اللجنة السداسية مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ويأتي الاجتماع استكمالاً لجهود وتحركات اللجنة للتواصل والتشاور مع الأطراف الدولية، للتعامل مع تداعيات قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالقدس، وتأثيره على مستقبل عملية السلام.

وكان وزير الخارجية قد شارك صباح اليوم في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية اللجنة السداسية العربية بشأن القدس الذي عقد في مقر بعثة جامعة الدول العربية في بروكسل.