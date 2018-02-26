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غرفة حفرالباطن تنظم لقائها السنوي المفتوح لرجال الاعمال لعام 2018 

غرفة حفرالباطن تنظم لقائها السنوي المفتوح لرجال الاعمال لعام 2018 
http://almnatiq.net/?p=544510
المناطق - فهيد المريخي
نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفرالباطن مساء اليوم اللقاء السنوي المفتوح لرجال الاعمال بالمحافظة في مقر الغرفة , وأستهدف اللقاء الذي حضره محافظ حفرالباطن الاستاذ عبدالمحسن بن محمد العطيشان , ورئيس البلدية المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني , رجال الأعمال والمشتركين بالغرفة .
وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن مشحن الشمري بالحضور من المسؤلين ورجال الاعمال بالمحافظة , وتحدث عن الدور الفعّال لرجال الاعمال ومساهمتهم الفاعلة بدعم العديد من البرامج التي تخدم المحافظة .
وقال المشحن في مستهل كلمته “أن الغرفة حرصت منذ تأسيسها على تطوير آليات الآداء في مختلف المجالات لتواكب التطورات المتسارعة في تنويع وتنظيم الأعمال الاستثمارية والاقتصادية وذلك انطلاقا من تحقيق رؤية المملكة الجديدة 2030 في ظل الدعم اللامحدود من قبل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – “.
وأضاف أن من أهم الأنجازات التي حققتها غرفة حفرالباطن هو افتتاح مركز التدريب في الغرفة في منتصف عام 2016 حيث استقطب المركز ( 1596 ) متدرب ومتدربة , تلقوا التدريب وفق امكانيات متقدمة يقوم عليها كوادر تعليمية ذات كفاءة عالية بالأضافة الى تنظيم وإقامة الدورات التدريبية لأصحاب الأعمال من الرجال والسيدات , والمساهمة الكبيرة في دعم المحافل الوطنية والأجتماعية ودعم الجمعيات الخيرية في المحافظة .
وبدورة ثمن محافظ حفرالباطن دور الغرفة ورجال الأعمال بالمحافظة في دعم العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والأجتماعية .
وفي مداخلة لرئيس بلدية حفرالباطن المهندس محمد الحسيني قال “أن البلدية تعمل مع رجال الأعمال بجذب الأستثمارات الخارجية للمحافظة , وتقوم بتشجيع الأستثمارات النوعية من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين .
ثم اطلق الحوار المفتوح بين رجال الاعمال الذي تناولوا فيه العديد من النقاط التي تعنى بالمشاريع التنموية في المحافظة .
وفي الختام قدمت غرفة حفرالباطن درع تكريمي لمحافظ حفرالباطن ورئيس البلدية لرعايتهم ومشاركتهم في لقاء رجال الاعمال السنوي المفتوح .

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