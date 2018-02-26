التحالف يكبّد الحوثيين خسائر كبيرة في جبهة الساحل الغربي

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف بإسناد من القوات الإماراتية تمكنت من تدمير آليات عسكرية ومستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات شمال شرقي حيس في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف أن التحالف استطاع تدمير قاعدة إطلاق صواريخ كاتيوشا وآليات عسكرية في شرق مديريتي حيس والجراحي.

وحيس هي ثاني مديرية في محافظة الحديدة تستردها القوات الشرعية من المتمردين بعد الخوخة.

وتخوض القوات الشرعية منذ أسابيع، بإسناد من التحالف العربي، معارك على جبهة الساحل الغربي، حيث حققت انتصارات عدة، مكبدة الميليشيات الإيرانية مئات القتلى.