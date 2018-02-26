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شرطة دبي تكشف سبب وفاة نجمة بوليوود “سريديفي كابور”

شرطة دبي تكشف سبب وفاة نجمة بوليوود “سريديفي كابور”
http://almnatiq.net/?p=544516
المناطق - الرياض
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، الاثنين، سبب وفاة نجمة بوليوود الهندية سريديفي كابور يوم الأحد عن عمر يناهز 54 عاما.

ونقل الحساب الرسمي على تويتر للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن القيادة العامة لشرطة دبي أن تقرير الطب الشرعي كشف وفاة الممثلة الهندية كابور نتيجة غرقها في حمام غرفتها الفندقية عقب فقدانها الوعي.

وأكدت شرطة دبي أن ملف القضية أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لما هو مُتبع في مثل هذه الحالات.

وكانت عائلة النجمة البوليوودية أعلنت الأحد وفاتها في دبي، خلال وجودها هناك للمشاركة في حفل زفاف أحد أقربائها.

وبدأت الممثلة واسمها الأصلي شري أما يانغر أيابان، خوض غمار السينما في نهاية الستينات في سن الرابعة.

ومثلت في عشرات الأفلام من بينها “شاندني” و “مستر إينديا” و”موالي”.

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