عاصفة ثلجية “نادرة” تعطل الحياة في روما

ويعمل مدرج واحد فقط في مطار فيومتشينو الرئيسي في روما، فيما أغلق ثاني مطار بالعاصمة أثناء الليل ويقوم عمال بكسح الثلوج من المدرج للسماح بفتحه صباحا.

وقال مسؤولون من قطاع الطيران في إيطاليا إن شركة طيران ريان إير، التي تستخدم مطار تشيامبينو كمركز لها في إيطاليا قررت إلغاء جميع رحلاتها من المطار وإليه، لكنهم قالوا إن أغلب المطارات الأخرى في إيطاليا مفتوحة رغم تأخر بعض الرحلات.

وهذه أعنف عاصفة ثلجية تشهدها روما منذ 6 سنوات، الأكبر في نهاية فبراير منذ عقود، والمدينة غير المعدة للتعامل مع طوارئ عواصف ثلجية نظرا لندرتها طلبت من مناطق أخرى إرسال كاسحات ثلوج لتنظيف الشوارع.

وصدرت أوامر للمدارس بإغلاق أبوابها في العاصمة الإيطالية، حيث لم يتمكن الكثيرون من الوصول لأعمالهم، وطلبت الشرطة من السكان البقاء في المنازل.