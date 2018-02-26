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دعوي شرورة يحتفي بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه

دعوي شرورة يحتفي بمرور ٢٥ عامًا على تأسيسه
http://almnatiq.net/?p=544644
المناطق - نجران

شرّف وكيل محافظ محافظة شروره عامر بن علي الصيعري حفل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في محافظة شرورة بمناسبة مرور ربع قرن (25 عام) على تأسيسه والذي حضره جمع غفير من المسئولين وأعيان المحافظة والمواطنين وكوكبة من الإعلاميين في صالة الاهالي بالمحافظة .

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها /محمد كلريز عالم احد المستفيدين من برامج توعية الجاليات ثم استهل الحفل بمقدمة موجزة عن المكتب وبالترحيب بالحضور
. قدمها سالم بن محمد باهرمز ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا يشرح ما تم انجازه خلال 25 عاماً.

ثم ألقى رئيس مجلس ادارة المكتب الشيخ فاضل بن حسن النهدي كلمة المكتب بهذه المناسبة قدم من خلالها شكره باسمه واسم مدراء وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المكتب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولسمو أمير المنطقة الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ال سعود ومدير فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمنطقة نجران /فضيلة الشيخ أحمد بن علي الطالبي على ما يؤلونه من عناية خاصة بمكاتب الدعوة بالمملكة بشكل عام . كما قدم شكره لكل من حضر وشارك هذه الاحتفالية الدعوية .
بعدها شاهد الحضور فلمًا يحاكي قصة نجاح واللتي ابتدأت قبل 25عاما وفلماً مرئيا للمسلمين منذوا تأسيس المكتب؛ بعدها ألقى فضيلة الشيخ إبراهيم بن علي العبيدان كلمة نيابة عن المؤسسين واستذكر فيها مع الحضور ذكريات التأسيس ورفقاء دربه.

ثم دشن وكيل المحافظة الأستاذ عامر بن علي الصيعري والشيخ/ ابراهيم بن علي العبيدان وقف الوالدين والذي سيكون رافداً في استدامة الموارد المالية لخدمة الدعوة الى الله ، وقدم عدد من رجال الأعمال وفاعلي الخير تبرعاتهم للوقف بعد تدشينه بشكل مباشر .

ثم كرم وكيل المحافظة عامر بن علي الصيعري ورئيس مجلس الإدارة مدراء المكتب السابقين وأعضاء مجالس الإدارة خلال السنوات الماضية كما تم تكريم المؤسسات المانحة ورجال الاعمال الداعمين الذين كان لهم الفضل بعد الله في نجاح هذه المسيرة طوال 25 عاماً.

ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أعد بهذه المناسبة.

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