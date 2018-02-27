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أول تعليق من مساعد وزير الدفاع الجديد “خالد بياري” بعد تعيينه بأمر ملكي

أول تعليق من مساعد وزير الدفاع الجديد “خالد بياري” بعد تعيينه بأمر ملكي
http://almnatiq.net/?p=544658
المناطق_الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية، بالمرتبة الممتازة.

من جانبه وجه خالد بن حسين البياري الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الثقة الملكية الغالية بتعيينه مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية سائلاً المولى الكريم العون والسداد في تأدية الأمانة وخدمة الوطن.

وخالد بياري كان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، كما شغل منصب نائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية STC، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة STC للحلول المتقدمة.

وشغل بياري منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية VIVA الكويت، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة OTL (أوجيه للاتصالات المحدودة)، وعضوية مجالس الإدارة لكل من شركة Turk Telecom وشركة Avea.

ويأتي تعيين خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بهذا المنصب، من منطلق اهتمام سمو ولي العهد بالإدارة وتقنية المعلومات والرفع من مستوى كفاءتها في مرفق حيوي ومهم كوزارة الدفاع، وهو امتدادٌ لأفكار سمو ولي العهد التي بدأها لتطوير وزارة الدفاع، ويعد منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية منصبًا مستحدثًا، وهو ثاني مساعد لوزير الدفاع بعد الفريق أول طيار محمد بن عبد الله العايش.

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