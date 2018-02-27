“العمل” تحسم الجدل بشأن عمل السعوديات في قطاع تأجير السيارات

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أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن عمل المرأة في قطاع تأجير السيارات متاح متى ما توفرت البيئة المناسبة لعملها، مع تطبيق اشتراطات عمل المرأة، ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق وزارة العمل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات بكافة مناطق المملكة على السعوديين بعد 19 يوماً في الأول من رجب القادم.

وعلى صعيد آخر، قال أبا الخيل إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل عبر مركز الاتصال أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، من أجل تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات سوق العمل.