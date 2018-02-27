حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «6» مناطق سعودية

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ان الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف ،تبوك ،الحدود الشمالية ،الشرقية ،حائل وأجزاء من منطقة الرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال غرب وغرب المملكة،وقد يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.