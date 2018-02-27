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12 مهندسا سعوديا يشاركون «لوكهيد مارتن» تصنيع أقمار صناعية للمملكة .. والتسليم نهاية العام

12 مهندسا سعوديا يشاركون «لوكهيد مارتن» تصنيع أقمار صناعية للمملكة .. والتسليم نهاية العام
http://almnatiq.net/?p=544665
المناطق_الرياض

كشف ألان شنودا؛ الرئيس التنفيذي لشركة “لوكهيد مارتن” في المملكة، عن أن 12 مهندسا سعوديا شاركوا الشركة في تصنيع قمرين صناعيين، ضمن صفقة مع السعودية عقدت في 2015، بقيمة تبلغ نحو 2.4 مليار ريال.
وقال شنودا على هامش مشاركته في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي “أفيد 2018″، إنه تم الانتهاء من صناعة القمرين “هيلاس سات 41، عربسات 6.A” وسيتم تسليمهما للحكومة السعودية في نهاية السنة الميلادية الحالية، “مشيرا إلى أن عقود تصنيع وإطلاق القمرين مع شركة لوكهيد مارتن و”أريان سبيس” التي تمت في عام 2015 تشمل التصنيع والإطلاق والتأمين في المدار بتكلفة تصل إلى 650 مليون دولار (2.4 مليار ريال).
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، وهي أكبر شركة للصناعات العسكرية في العالم من حيث الدخل، إذ توظف نحو 140 ألف شخص، وتستحوذ على نحو 9 في المائة من مدفوعات “البنتاجون”، وبلغت مبيعاتها السنوية 45 مليار دولار في 2009: “إن لدينا 12 مهندسا سعوديا في الولايات المتحدة يعملون مع قطاع أنظمة الفضاء في الشركة”.
وأضاف “أسهم المهندسون السعوديين مع الشركة في العمل على هذين القمرين، وسيقومون أيضا بالإشراف ودعم القمرين الصناعيين عند إطلاقهما من قبل السعودية” .
وأكد ألان شنودا أن المملكة شريك قوي للولايات المتحدة، والأهم من ذلك أنها شريك “لوكهيد مارتن” منذ عام 1965، وذلك عندما قدمت أول طائرة وهي من طراز سي 130، موضحا أن الشركة تعرض في “أفيد 2018” المشاريع والبرامج والأنظمة التي تعمل بها مع السعودية، وما تبحث عنه الشركة بالتحديد هنا هو الشراكة مع المملكة لدعم “رؤية 2030″، ووضع بصمتها عن طريق دعم التصنيع المحلي في المملكة.
وقال “نحن نعمل على البرامج والعقود الموقعة، التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار أمريكي، والتي كانت جزءا من العقود البالغة 110 مليارات دولار، التي تمت من قبل الولايات المتحدة والسعودية عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للمملكة، ولا توجد عقود أخرى غيرها”.
وأفصح رئيس “لوكهيد مارتن” عن تعاون مع شركة تقنية الفضائية “تقنية”، التي هي إحدى شركات الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، وأيضا وزارة الدفاع والطيران، مضيفا “يمكنني القول إننا نتوسع في المملكة، وكما قلت نحن نريد أن نضع بصمتنا ونكون شركاء في رؤية 2030 وأن ننمو معا، لأن هذا جيد لنا وللمملكة، وأؤمن مع رؤية 2030 أن هناك تحولا باهرا ومشرقا للمملكة، ونحن فخورون أن نكون جزءا من هذا التحول”.

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