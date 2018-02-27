. الأمير “بندر بن سلطان” يزور مركز الدراسات والشؤون الإعلامية .. وسعود القحطاني أول مستقبليه

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قال سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي بمرتبة وزير، والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية بالديوان الملكي: “تشرفت وزملائي بتشريف أسطورة السياسة الأمير بندر بن سلطان لمركز الدراسات والشؤون الإعلامية”. وكان باستقبال سموه معالي رئيس الديوان الملكي الأخ خالد العيسى، واستمرت الزيارة لـ ١٢ ساعة، تم فيها تقديم عدد من الإيجازات لسموه ثم قام بإلقاء محاضرة تاريخية في السياسة والأمن لمدة أربع ساعات. وأضاف سعود القحطاني في تدوينة له على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلًا: “وقد أكرمنا سمو الأمير بندر بن سلطان بكتابة الكلمة الأبوية التشجيعية التالية في سجل كبار الزوار، وهي بحق وسام على صدورنا جميعًا في مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي”.