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تلفزيون أبل يأتي مستقبلاً كجهاز ألعاب

تلفزيون أبل يأتي مستقبلاً كجهاز ألعاب
http://almnatiq.net/?p=544676
المناطق_رويترز

أشارت مجلة “بي سي فيلت” الألمانية إلى أن وظائف جهاز تلفزيون أبل Apple TV لم تعد تقتصر على تشغيل الملتيميديا فحسب، بل أصبح يلعب دوراً محورياً في المنازل الذكية، وعلاوة على ذلك يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات وألعاب لتلفزيون أبل.

ورغم أن شركة أبل لا تُروج لجهاز التلفاز حالياً باعتباره كونسول ألعاب، إلا أن الأمر قد يتغير مستقبلاً، حيث قامت الشركة الأمريكية بإضافة خصائص جديدة لشعار تلفزيون أبل في مكتب تسجيل براءات الاختراع، وبالتالي يمكن استعمال منصة أبل مستقبلاً جهازاً لألعاب الفيديو مع طرح أذرع تحكم مناسبه له.

ومع ذلك لا يمكن للتجهيزات التقنية المركبة في الإصدار الحالي من تلفزيون أبل منافسة أجهزة الألعاب الشهيرة مثل سوني بلاي ستيشن 4 أو جهاز مايكروسوفت إكس بوكس وان، وهو ما قد يدفع الشركة الأمريكية إلى تزويد الإصدار القادم من تلفاز أبل بتجهيزات تقنية متطورة لتتناسب مع الألعاب كثيفة الحوسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الأمريكية أطلقت بإطلاق الجيل الحالي من تلفزيون أبل في ديسمبر (كانون الأول) 2017 مع دعم تقنية 4K وتقنية HDR.

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