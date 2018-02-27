احدث الأخبار

غوتيريش يدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا
أبرز المواد
 هكذا ستحد “الاتصالات السعودية” من الرسائل المزعجة!
أبرز المواد
 اليمن.. إحباط تهريب أسلحة من صنعاء عبر باص للركاب
أبرز المواد
 هذا ما قاله “بائع الكليجا الوسيم” بعد ظهوره بالجنادرية
أبرز المواد
 كشف تفاصيل جديدة حول واقعة “فتاة أبحر”.. ومصادر: هذا ما فعله السائق بعد قفزها من المركبة!
أبرز المواد
 مؤرخ:مرضى ومسحورون استخدموا الرماد و”ماء المطر” للعلاج وإزلة الحسد بهذه المناطق!
أبرز المواد
 تحديد مواعيد مباريات المربع الذهبي لكأس الأبطال
أبرز المواد
 تلفزيون أبل يأتي مستقبلاً كجهاز ألعاب
أبرز المواد
 مكة: استئصال ورم متضخم من العين لمريض عمره «107» عاماً‬
أبرز المواد
 . الأمير “بندر بن سلطان” يزور مركز الدراسات والشؤون الإعلامية .. وسعود القحطاني أول مستقبليه
أبرز المواد
 محلل سياسي لبناني يعلق على أهمية زيارة الموفد السعودي “نزار العلولا” إلى لبنان
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية في «6» مناطق سعودية
أبرز المواد
التمر أقوى من الفياجرا.. انقعه في هذا الخليط الطبيعي المتوفر في كل منزل

التمر أقوى من الفياجرا.. انقعه في هذا الخليط الطبيعي المتوفر في كل منزل

أبرز المواد
بعد 7 أيام.. رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان

بعد 7 أيام.. رصد مخالفات استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان

أبرز المواد
خادم الحرمين يصدر عدة أوامر ملكية

خادم الحرمين يصدر عدة أوامر ملكية

أبرز المواد
جرس إنذار.. البطالة كرة ثلج تتضخم مع الوقت.. والتوطين محاولة للتدارك

جرس إنذار.. البطالة كرة ثلج تتضخم مع الوقت.. والتوطين محاولة للتدارك

أبرز المواد

مكة: استئصال ورم متضخم من العين لمريض عمره «107» عاماً‬

مكة: استئصال ورم متضخم من العين لمريض عمره «107» عاماً‬
http://almnatiq.net/?p=544677
المناطق_جدة

نجح فريق طبي متكامل بفضل من الله بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلةً بمركز صحة العين في إجراء عملية معقده وإستئصال ورم متضخم من العين اليسرى لمريض معمر يبلغ ١٠٧ عاماً.

وبيّنت استشارية جراحة العيون التجميليه الدكتوره سميه توفيق حنفي بأن المريض تم تحويله للمدينه الطبيه بتشخيص غير دقيق للورم وذلك بعد معاناة استمرت أربعة اشهر دون استجابة لأي علاج، وتزايد خلالها حجم الورم من نتوء صغير بحجم حبة العدس بزاوية العين اليسرى لينتشر للجفن العلوي والسفلي للعين اليسرى ويدمر العين وعضلاتها والغده الدمعية بالحجاج الأيسر مما أدى معه الى فقدان النظر بالعين تماما، ومع ازدياد حجم الورم زادت معاناة المريض وذويه حيث صاحبته تقرحات بسطح الورم مع رائحه كريهه ونزيف متكررمما فاقم الحالة وسبب الأذى للمريض والمحيطين به.

وأضافت بأنه تم فحص المريض بعيادة جراحة العيون التجميلية بمركز صحة العين بالمدينة الطبية بعد تحويله اليها كحالة ورم ليمفاوي متقدم بالحجاج الأيسر للبدء في العلاج الاشعاعي ولوحظ بعد عمل الفحوصات والاشعه وجود ورم متضخم بطول 5 سم وعرض 4 سم وسماكه 3 سم امام العين اليسرى تعسر معها إمكانية فحص العين نظرا لأن الورم كان يغطيها بشكل كامل .

وعقب الفحص تقرر تنويم المريض بالمدينه الطبيه بنفس يوم الفحص الأول تبعه أخذ عينه من الورم لتحليلها في نفس اليوم مع عمل مسح شامل بالأشعه المقطعية بالصبغة لجميع أجهزة الجسم الأخرى للتأكد من عدم انتشار المرض اليها وأظهرت النتائج انه ليس ورما ليمفاويا بل هو ورم سرطان الخلايا الحرشفيه من النوع المتباين بشكل سيء والذي يطلق عليه (‏Squamous cell carcinoma of poorly differentiated type ) ‫وهو يعتبر من أسوأ أنواع سرطانات الجلد الذي ينتشر بسرعه محطما الخلايا ومدمرا للأعضاء المحيطه به.‬

واوضحت انه تم التأكد من سلامة أجهزة الجسم الأخرى ودخل الفريق الطبي في سباق مع الزمن للتمكن من استئصال الورم قبل انتشاره الى باقي أجزاء الجسم خاصة مع عامل سن المريض وكبر حجم الورم إضافة الى حالة المريض الذهنيه حيث انه كان يعاني من مرض الزهايمر لمدة عام كامل قبل الاصابه بالورم مما جعل من صعوبه بمكان التعامل المباشر والتواصل مع المريض من كافة الفرق الطبيه المعنيه بالحاله.

وبعد الاجتماع مع الفريق الطبي من استشاريين جراحات الوجه والفكين وجراحات الأوعيه الدمويه والجراحات التجميليه والتخدير والعنايه المركزه الجراحيه تم اخذ القرار بجدولة عمليه عاجلة لاستئصال الحجاج الأيسر بمحتوياته :ابتداءً من العين اليسرى والأجفان وعضلات العين والغده الدمعيه وصولا الى العصب البصري ومنطقة ما خلف العين تحت تاثير مخدر عام بالتعاون مع فرق طبيه من قسم جراحة الوجه والكفين وقسم جراحات التجميل للتدخل في حالة الاحتياج.

وتكللت ولله الحمد الجراحه بنجاح وتم استئصال كامل الورم بدون أي مضاعفات أثناء الجراحه ولله الحمد.

وتبعها بالمرحلة الأخيره اخضاع المريض للمتابعه لمدة 3 أيام بالعنايه المركزه انتقل بعدها الى قسم التنويم بعدما اصبح بحاله جيدة.

وتمت مراقبته لمدة أسبوع لوحظ خلالها تحسن عام في الوظائف الحيويه بجسم المريض وسمح الاطباء بخروج المريض من المدينه الطبيه بعد أسبوع تقريبا وتمت متابعته بالعيادات الخارجيه لمدة ثلاثة أشهر أظهر خلالها تحسنا كبيرا في الحاله العامه الصحيه والذهنيه للمريض مع التأكد التام من عدم وجود أي بقايا للورم او أية مصادر جديده لأورام مشابهه بأجهزة الجسم الأخرى والمريض يتمتع بصحة جيده ولله الحمد والمنّه.

روابط ذات صلة

غوتيريش يدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا

غوتيريش يدعو إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن بشأن وقف الأعمال القتالية في سوريا
هكذا ستحد “الاتصالات السعودية” من الرسائل المزعجة!

هكذا ستحد “الاتصالات السعودية” من الرسائل المزعجة!
اليمن.. إحباط تهريب أسلحة من صنعاء عبر باص للركاب

اليمن.. إحباط تهريب أسلحة من صنعاء عبر باص للركاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*