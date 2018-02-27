تحديد مواعيد مباريات المربع الذهبي لكأس الأبطال

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المناطق_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة عادل عزت عن مواعيد مواجهات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويواجه الفيصلي نظيره الأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمجمعة الجمعة 30 مارس المقبل، بينما يحل الاتحاد ضيفاً على فريق الباطن السبت 31 من الشهر ذاته.

وتأهل الفيصلي لنصف النهائي عقب الفوز بثلاثية أمام القادسية، في حين حجز الأهلي بطاقة تأهله بعد تغلبه على الفيحاء بركلات الترجيح 4-3.

ووصل الباطن إلى دور الأربعة بعد إقصائه للنصر بهدف دون مقابل سجله جوناثان بينتس.

أما الاتحاد فتأهل لنصف النهائي عقب فوزه بثلاثية أمام الشباب في دور الثمانية.

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