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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=545049
المناطق - واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي, والقرى, والعقيق, وبني حسن, والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، ونخال الوطني ، والمنتزه الوطني ، والشكرن ، والقمع , إرتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

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