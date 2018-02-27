أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي, والقرى, والعقيق, وبني حسن, والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، ونخال الوطني ، والمنتزه الوطني ، والشكرن ، والقمع , إرتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .