إطلاق خدمة الحافلات الأهلية اليوم في 6 مسارات بالرياض وجدة

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قال نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري المهندس فواز السهلي : إن خدمة النقل العام البديلة لخدمة الحافلات الأهلية التي انطلقت اليوم في الرياض وجدة، تخدم سكان المدينتين على نفس مسارات الحافلات الأهلية العالية الكثافة، حيث تمثل هذه الخدمة تطويراً نوعيًا ومرحلياً لما كانت تقدمه الحافلات الأهلية من خدمة للنقل العام.

وأوضح في تصريح صحفي أن تكاتف الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن، كان له أبلغ الأثر في أن ترى هذه الخدمة النور، مُشيدًا بتظافر الجهود والشراكة الناجحة مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة محافظة جدة ممثلة بشركة مترو جدة، حيث أسهمت الشراكة الناجحة مع جميع الجهات في تهيئة الأرض الراسخة لانطلاقة هذا المشروع الحيوي للنقل العام.

وبيّن أن الهيئة العليا لتطوير الرياض وشركة مترو جدة مشكورتين تشرفان على تشغيل الخدمة والمسارات المرتبطة بها بشكل مباشر، فيما يعد مؤشرًا قويًا على فرص النجاح القادمة في مختلف مدن المملكة، نظير ما تجده هيئة النقل العام – في إطار دورها التنظيمي والإشرافي على خدمات النقل العام – من دعم كبير من القيادة الرشيدة .

من جانبه، أوضح مدير إدارة تنمية النقل الجماعي بهيئة النقل العام المهندس عادل الحربي أن الخدمة في كل من مدينة الرياض ومحافظة جدة تتكون من 6 مسارات محددة، يشرف على تشغيلها بالكامل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وشركة مترو جدة، حيث بدأ تشغيل الخدمة في الرياض اليوم بمسارين من الشمال الى الجنوب والعكس.

وأفاد أن المسار الأول يبدأ من البطحاء الى مستشفى الملك خالد الجامعي مروراً بـ شارع البطحاء، والأحوال المدنية، وشارع الوشم، وشارع الناصرية، وشارع الملك سعود، وشارع فيصل بن فهد، ودوار الجوهرة، وطريق الملك خالد، وشارع ام الحمام، مع وجود نقاط رئيسية للتوقف على المسار، ونقاط في بداية المسار ونهايته.

وذكر أن المسار الثاني يبدأ من مركز النقل العام جنوب الرياض مروراً بشارع البطحاء، وشارع الضباب، وطريق الملك فهد (بديل)، وطريق الملك عبد الله، وشارع العليا العام، لينتهي بسوق الخضار بالشمال.

فيما تنطلق تباعاً باقي المسارات لخدمة شرق وغرب الرياض، وهي على النحو التالي ، المسار الثالث فيبدأ من البطحاء مروراً باستاد الأمير فيصل بن فهد، ثم حديقة الحيوان، لينتهي بتقاطع طريق خالد بن الوليد، مع طريق الملك عبدالله، والعكس.

أما المسار الرابع فيبدأ من البطحاء ثم مدينة الملك سعود الطبية، لينتهي بطريق مكة، والعكس.

فيما يبدأ المسار الخامس من البطحاء وينتهى بمدرسة دلة لتعليم القيادة شمالا، وبالنسبة إلى المسار السادس فيبدأ من البطحاء مروراً ببرج مياه الرياض لينتهى بالمدينة الصناعية الثانية.

ويبلغ عدد الحافلات المعدة لهذه الخدمة 131 حافلة حديثة تعنل ابتداء من الساعة 5:30 صباحا.

وعن مدينة جدة بدأ العمل فيها على جميع المسارات الستة، وبشكل كامل، وبعدد 76 حافلة تعمل كما هو الحال في الرياض، وأوضح الحربي أن المسار الأول يبدأ من البلد – البغدادية – طريق المدينة الطالع – لينتهي عند الخالدية (الخطوط السعودية) ، بينما المسار الثاني ينطلق من البلد مروراً بكل من الكندرة – الشرفية- شارع الستين – كبري شارع قريش- شارع سلطان بن سلمان، انتهاءً بالفحص الدوري.

وينطلق المسار الثالث من البلد متشاركًا جزءًا من المسار الثاني مروراً بـ -الكندرة- الشرفية- شارع الستين – شارع فلسطين – بني مالك- شارع المكرونة- شارع الثمانين البوادي، وينتهى عند الفحص الدوري.

أما المسار الرابع فيبدأ في جدة من البلد مروراً بكل من الكندرة- الشرفية- شارع الستين – شارع فلسطين – بني مالك- امتداد شارع الاربعين – شارع الشربتلي – شارع أم القرى وينتهي في حلقة الخضار، والمسار الخامس ينطلق الى مستشفى الحرس الوطني حيث يبدأ من البلد-مروراً بكيلو 2-كيلو 7- كيلو14، في حين أن المسار السادس فيبدأ من البلد ثم المحجر-الصناعية- ثم سوق الصواريخ-لينتهي بالمعارض.